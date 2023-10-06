Сухофрукты – это то, что есть у многих в рационе, ими заменяют сладости, добавляют в выпечку или разнообразные десерты. Сушеные фрукты довольно полезные, прекрасно утоляют голод и даже укрепляют иммунитет. Впрочем, некоторые привыкли перед употреблением заливать их кипятком, но правильно ли это – следует разобраться.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему сухофрукты нельзя заливать горячей водой.

Следовательно, по словам специалистов, заливать сухофрукты категорически запрещено. Дело в том, что из такого сочетания выйдет не что иное, как компот. Такие условия действительно лишают продукта пользы.

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Для того чтобы подготовить сушеные фрукты к употреблению или использованию, лучше залить их обычной холодной водой. Более того, специалисты рекомендуют не мыть все сухофрукты за один раз. Ведь при попадании в них воды они начинают быстро портиться. Поэтому лучше мыть то количество, которое вы планируете съесть сразу.

Следует помнить: некоторые сухофрукты, такие как финики, курага и изюм выступают в роли десерта, ведь содержат в себе много сахара. Так что лучше ими не злоупотреблять.

Оптимальная дневная норма сухофруктов в день составляет 50 г.

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