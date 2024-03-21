В последнее время продовольственный рынок захватили разнообразные нарезанные и порционно упакованные продукты. Конечно, это очень удобно.

Но так ли безопасно покупать нарезанные продукты как готовые, разбирался журналист Константин Грубич, вместе с экспертами. Результатами исследования он поделился в Facebook.

Так, например, Елена Сидоренко, профессор, эксперт по качеству утверждает, что нарезанные продукты всегда продаются дороже, чем те же, но в целом виде. Тем не менее, они более опасны. Дело в том, что в нарезанных продуктах болезнетворные бактерии размножаются гораздо быстрее. Да и попасть туда они могут из-за ножей, используемых для нарезки.

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София Шпак, врач-диетология, придерживается такого же мнения и напоминает, что особенно летом специалисты не советуют покупать нарезанные продукты и даже овощи или фрукты. Таким образом, можно существенно снизить риск отравления. Кроме этого, существенную обеспокоенность вызывают заправки разнообразных салатов, продаваемых на полках отделов кулинарии. Ведь никому не известно, какой свежести продукты входят в ее состав.

Тем не менее, не стоит полностью отказываться от покупки нарезанных продуктов или готовых салатов. Нужно только знать, что они не должны составлять привычный рацион питания, но могут использоваться в качестве исключения из правил.

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