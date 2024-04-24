Ни для кого не секрет, что открыть пачку излюбленных TicTac достаточно сложно. Так же сложно, как и достать из упаковки именно то количество драже, которое необходимо.

На самом деле вся проблема заключается в том, что люди всегда открывают драже упаковку неправильно. Но, благодаря Mirror и TikTok-блогеру с ником beckyp79, стал известен полезный лайфхак по открыванию упаковки TicTac.

Оказывается, небольшая пластиковая петля на оборотной стороне крышки сделана отнюдь не для красоты. Нужно только стряхнуть драже упаковку, перевернуть ее горизонтально и открыть крышку.

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Таким образом, в петле появится только одно драже, которое вы сможете достать и положить в рот без усилий. Это действие следует повторять до тех пор, пока вы не получите количество драже у себя во рту. Этот лайфхак станет полезен тем людям, которые привыкли растягивать удовольствие от потребления драже на долгое время, а не есть целую пачку сразу, просто засыпав ее в рот.

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