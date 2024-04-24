Вы точно открывали Tic Tac неправильно: блогер показал лайфхак, решающий эту проблему

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
327
Вы точно открывали Tic Tac неправильно: блогер показал лайфхак, решающий эту проблему

Ни для кого не секрет, что открыть пачку излюбленных TicTac достаточно сложно. Так же сложно, как и достать из упаковки именно то количество драже, которое необходимо.

На самом деле вся проблема заключается в том, что люди всегда открывают драже упаковку неправильно. Но, благодаря Mirror и TikTok-блогеру с ником beckyp79, стал известен полезный лайфхак по открыванию упаковки TicTac.

Вы точно открывали Tic Tac неправильно: блогер показал лайфхак, решающий эту проблему

Оказывается, небольшая пластиковая петля на оборотной стороне крышки сделана отнюдь не для красоты. Нужно только стряхнуть драже упаковку, перевернуть ее горизонтально и открыть крышку.

Видео дня
Вы точно открывали Tic Tac неправильно: блогер показал лайфхак, решающий эту проблему
Вы точно открывали Tic Tac неправильно: блогер показал лайфхак, решающий эту проблему

Таким образом, в петле появится только одно драже, которое вы сможете достать и положить в рот без усилий. Это действие следует повторять до тех пор, пока вы не получите количество драже у себя во рту. Этот лайфхак станет полезен тем людям, которые привыкли растягивать удовольствие от потребления драже на долгое время, а не есть целую пачку сразу, просто засыпав ее в рот.

Вы точно открывали Tic Tac неправильно: блогер показал лайфхак, решающий эту проблему

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты