Для того чтобы чувствовать себя здоровым, поддерживать организм в тонусе и самочувствие, нужно правильно и полезно питаться. Рацион должен быть сбалансированным, включать в себя витамины и макроэлементы.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет о топ-3 продуктах, которые нужно есть каждый день.

Растительное масло разного происхождения

Известно, что растительное масло – это отличный источник витамина Е. Особенно много этого вещества в оливковом масле прямого отжима. Не менее полезны соевое, льняное и кунжутное масла. Их лучше добавлять в салат вместо вредного майонеза.

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Семена

Полезным составом могут похвастаться семена подсолнуха, содержащие витамины группы В, витамин Е, калий, кальций, магний, железо и биотин. Также специалисты советуют потреблять семена тыквы, в которых содержится много фосфора. Добавить в рацион можно и семена льна, кунжута, чиа. Ими можно дополнять не только салаты, но и смузи.

Зелень

Зелень – это отличный источник витаминов A, B2, B3, B6, B9, C, E, K. Самым полезным листовым овощом считается шпинат, который можно добавлять в омлеты, салаты, запеканки. В свой рацион также можно добавить укроп, петрушку, базилик, листья салата.

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