Хороший сон – залог крепкого здоровья. Специалисты рекомендуют спать не менее 7-8 часов в сутки. Из-за ненормированного графика, образа жизни и даже питания многим людям не всегда удается спать именно в таких количествах.

Как известно, на качество сна влияют даже некоторые продукты, которые мы бессознательно едим на ночь. Редакция FoodOboz расскажет о топ-5 таких. Об этом сообщает Timesofindia.

1 – кофеин

Еду и напитки, содержащие кофеин, никогда нельзя употреблять перед сном. Такой компонент содержится также в мороженом и в некоторых десертах. Дело в том, что кофеин повышает уровень гормона адреналина, который заставляет работать и что-то делать, а не наоборот спать. Он вызывает бессонницу.

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2 – кислые продукты

Речь идет о кислом фруктовом соке, томатных соусах и еде с этим компонентом. Такие пищевые продукты лучше избегать перед сном.

3 – тяжелая пища

Как правило, есть на ночь уже не очень хорошо для организма. Особенно это касается фаст-фуда, разнообразных снеков, сладостей, мяса и т.п. Тяжёлая пища может нарушить пищеварительную систему, к тому же она долго переваривается. Поэтому вы рискуете получить боли и спазмы в животе вместо качественного сна.

4 – продукты, в которых много воды

Речь идет именно о фруктах, таких как арбуз, дыня, огурцы. Также это касается даже простой воды. Употребляя такие продукты, ускоряется мочеиспускание, через которое вы не сможете заснуть. А к утру можете получить заметные отеки в придачу.

5 – алкоголь

В этом случае все и так понятно. Несмотря на то, что алкоголь сам по себе вреден, употребление его перед сном провоцирует частое мочеиспускание, нарушает пищеварение, а также может возникнуть проблема кислотного рефлюкса. Алкоголь нарушает цикл сна.

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