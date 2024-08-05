Знали ли вы, что в контейнере для формирования льда можно замораживать не только воду, но и ягоды, вино и т.п.? На самом деле это универсальный предмет, благодаря которому можно не только удивить родных чем-то интересным, но и существенно сэкономить.

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Недавно издание Eatthis опубликовало список продуктов, которые можно замораживать в формах для льда. Это отличные лайфхаки, способные облегчить быт любой хозяйки.

Кофе

Любите холодный кофе, но не любите разводить его кусками льда? Тогда почему бы не приготовить несколько порций эспрессо и залить в формы для замораживания? Использовав их, ваш кофе моментально остынет, и его вкус станет еще более насыщенным.

Вино

Если после посиделок с подругами у вас осталось недопитое вино и вы точно знаете, что не будете использовать его в ближайшие дни – просто заморозьте его. Замороженные куски вина можно использовать для приготовления мяса и соусов.

Бульон

Если вам требовалось вареное мясо, просто нельзя выбрасывать воду, в которой оно варилось, ведь это настоящий, вкусный бульон. Его можно использовать для приготовления разнообразных блюд или даже в качестве основы для других супов. Заморозьте бульон и вы будете удивлены тем, как это облегчит вам жизнь.

Ягоды

Иногда бывает, что ягоды, которые находятся в холодильнике, начинают портиться. Чтобы не выбрасывать их на свалку, можно сделать пюре и заморозить его, а затем использовать в качестве основы для утренних полос.

Мята и лимон

А заморозив мяту и куски лимона в чистой воде, вы получите невероятно освежающий эффект. Добавив несколько кубиков в бутылку воды, которая всегда с вами, ее вкус будет полностью изменен в лучшую сторону.

Зелень

Смешайте измельченную излюбленную зелень со сливочным маслом и разложите по формам для заморозки. Такие ароматные куски можно использовать для приготовления любых блюд.

Желтки и белки

Отделите желтки от белков и заморозьте друг от друга. Когда вам понадобится добавить к блюду только желтки, вы легко сможете использовать эту заготовку. То же касается и белков, из которых можно приготовить любое блюдо.

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