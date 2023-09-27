Овсянка – это одна из самых популярных каш, которые часто едят на завтрак, дополняя фруктами, ягодами, медом, шоколадом. В то же время, есть несколько продуктов, которые, сочетаясь с овсянкой, делают ее не полезной и лишают питательности.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие три продукта нельзя совмещать с овсянкой.

Соль

Прежде всего, специалисты не советуют солить овсянку. Дело в том, что каша в чистом виде включает в себя малый процент натрия. Не нужно разрушать ее пользу одним ингредиентом.

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Сахар

То же касается и сахара. Крупа сама по себе имеет в своем составе хорошо усваиваемые углеводы, которые, в свою очередь, не провоцируют резкое повышение сахара. В качестве альтернативы лучше выбрать мед, но добавлять его нужно в теплом или холодном состоянии.

Варенье

Многие ошибочно считают, что домашнее варенье – это полезный десерт, содержащий натуральные ягоды или фрукты. Но не следует забывать, что закрывают его с большим количеством сахара, что уже не диетически и калорийно. Для яркого вкуса и привлекательного вида кашу лучше дополнить свежими фруктами или ягодами.

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