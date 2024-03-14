Один из самых бюджетных и вкусных супов – гороховый. Готовить его можно с мясом, специями и копченостями.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, какой горох лучше всего подходит для приготовления вкусного супа.

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Колотый или цельный

Кулинары утверждают, что быстрее разваривается именно колотый. Он в процессе приготовления приобретает кашевидную консистенцию, которая просто идеально подходит для супа-пюре.

Цельный горох тоже можно использовать для приготовления супа, но его обязательно нужно замочить на ночь, а в процессе приготовления кулинары советуют добавить соду.

Кашу также лучше всего готовить из колотого гороха, она приготовится намного быстрее и будет очень вкусной и нежной.

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