Цельный шлифованный или колотый: из какого гороха быстрее сварится суп

Ирина Мельниченко
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Цельный шлифованный или колотый: из какого гороха быстрее сварится суп

Один из самых бюджетных и вкусных супов – гороховый. Готовить его можно с мясом, специями и копченостями. 

Домашний гороховый суп

Редакция FoodOboz делится полезными советами, какой горох лучше всего подходит для приготовления вкусного супа. 

Как вкусно приготовить гороховый суп
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Колотый или цельный 

Кулинары утверждают, что быстрее разваривается именно колотый. Он в процессе приготовления приобретает кашевидную консистенцию, которая просто идеально подходит для супа-пюре.

Чем полезен гороховый суп

Цельный горох тоже можно использовать для приготовления супа, но его обязательно нужно замочить на ночь, а в процессе приготовления кулинары советуют добавить соду

Горох для супа

Кашу также лучше всего готовить из колотого гороха, она приготовится намного быстрее и будет очень вкусной и нежной. 

Гороховый суп с копчеными ребрышками

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