Один из лучших способов сохранить ягоды на зиму – заморозить их. Однако они обычно становятся очень мягкими и пускают много сока после размораживания. Поэтому важно знать как правильно это делать.

Кулинар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram рассказала, как правильно заморозить ягоды и фрукты на зиму целыми, кусочками и в виде пюре.

Как заморозить ягоды в виде пюре?

Технология:

1. Сначала нужно тщательно помыть и просушить ягоды.

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2. Взбить блендером и перетереть полученную массу через сито.

3. Получившееся пюре вылить в зип-пакет, закрыть и положить в морозилку.

Как заморозить ягоды и фрукты кусочками?

Технология:

1. Фрукты промыть и просушить.

2. Порезать маленькими кусочками, переложить в зип-пакет, закрыть и положить в морозилку.

Как заморозить ягоды и фрукты целиком?

Технология:

1. Ягоды нужно сначала помыть и просушить.

2. Переложить их в зип-пакет, закрыть и положить в морозилку.

Также Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного малинового мусса с персиковым конфи.

Ингредиенты:

малиновое пюре – 200 г

желатин – 4 г + вода – 20 мл

взбитые сливки – 200 г

Персиковое конфи:

персики – 100 г

сахар – 200 г

лимонный сок – 10 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на 10 минут, чтобы набух.

2. Малиновое пюре смешать с сахаром, поставить на огонь и довести до кипения.

3. Горячее пюре смешать с набухшим желатином. Охладить массу до 30 градусов.

4. Далее нужно смешать массу со взбитыми сливками. Разлить в бокалы и оставить в холодильнике на 3-4 часа.

5. Для приготовления персикового конфи необходимо смешать все нужные ингредиенты, поставить на огонь, довести до кипения и варить несколько минут. Охладить.

6. Охлажденное конфи выложить наверх малинового мусса. Готово!

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