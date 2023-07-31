Целыми, кусочками и пюре: как заморозить ягоды и фрукты на зиму
Один из лучших способов сохранить ягоды на зиму – заморозить их. Однако они обычно становятся очень мягкими и пускают много сока после размораживания. Поэтому важно знать как правильно это делать.
Кулинар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram рассказала, как правильно заморозить ягоды и фрукты на зиму целыми, кусочками и в виде пюре.
Как заморозить ягоды в виде пюре?
Технология:
1. Сначала нужно тщательно помыть и просушить ягоды.
2. Взбить блендером и перетереть полученную массу через сито.
3. Получившееся пюре вылить в зип-пакет, закрыть и положить в морозилку.
Как заморозить ягоды и фрукты кусочками?
Технология:
1. Фрукты промыть и просушить.
2. Порезать маленькими кусочками, переложить в зип-пакет, закрыть и положить в морозилку.
Как заморозить ягоды и фрукты целиком?
Технология:
1. Ягоды нужно сначала помыть и просушить.
2. Переложить их в зип-пакет, закрыть и положить в морозилку.
Также Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного малинового мусса с персиковым конфи.
Ингредиенты:
- малиновое пюре – 200 г
- желатин – 4 г + вода – 20 мл
- взбитые сливки – 200 г
Персиковое конфи:
- персики – 100 г
- сахар – 200 г
- лимонный сок – 10 г
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой и оставить на 10 минут, чтобы набух.
2. Малиновое пюре смешать с сахаром, поставить на огонь и довести до кипения.
3. Горячее пюре смешать с набухшим желатином. Охладить массу до 30 градусов.
4. Далее нужно смешать массу со взбитыми сливками. Разлить в бокалы и оставить в холодильнике на 3-4 часа.
5. Для приготовления персикового конфи необходимо смешать все нужные ингредиенты, поставить на огонь, довести до кипения и варить несколько минут. Охладить.
6. Охлажденное конфи выложить наверх малинового мусса. Готово!
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