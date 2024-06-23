Миллионы людей во всем мире не представляют своей жизни без регулярного потребления суши. Это блюдо пришло к нам из далекой Японии где считается национальным. Технология приготовления настоящих японских суши сравнима с творческим процессом.

Одновременно с этим, приготовление суши является очень ответственным делом, ведь в их состав входит сырая рыба, которой, как известно, очень легко отравиться. Раньше, еще до того, как суши приобрели незаурядную популярность в мире, женщинам категорически запрещалось даже прикасаться к блюду. Дело в том, что температура женского тела несколько выше, чем у мужчин, так что только одно касание могло испортить продукт. Как правильно определять свежесть суши, чтобы потреблять свежий продукт, рассказал в Facebook журналист Константин Грубич.

Следует отметить, что какие-либо суши следует употребить в течение 4 часов после их приготовления. Но, если у вас не получилось это сделать, нужно уметь отличать свежее блюдо, от того, которое уж лучше не употреблять.

Рыба

В первую очередь следует обратить внимание на внешний вид рыбы. Ни в коем случае она не должна быть тусклой, или иметь на себе следы потертостей, слизь или пленки.

Если рыба имеет бледный цвет, вероятнее всего, ее несколько раз размораживать и замораживали снова. Свежий лосось всегда будет иметь яркую окраску и блеск, без каких-либо тусклых пятен.

Также рыба не должна быть слишком жесткой. Такое свойство могут иметь только морепродукты, например, кальмары или осьминоги. Во всех остальных случаях рыба должна легко разделяться на части и иметь нежную текстуру.

Рис

Рис, используемый для приготовления суши или роллов, должен быть мягким и хорошо склеиваться. Если вы заметили, что зернышки риса отделяются друг от друга, немного жестки и имеют неприятный запах – стоит отказаться от употребления этого блюда. Это свидетельствует о том, что рис для суши был приготовлен слишком давно и уже не пригоден для использования.

Также не стоит употреблять суши, рис в которых слишком прозрачный. В таком случае считается, что было использовано некачественное сырье, или рис просто слишком долго пролежал в неположенном месте.

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