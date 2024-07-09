Перед тем, как ложить продукты в холодильник, их нужно распределить по емкостям. Так еда будет лучше сохраняться. Но далеко не вся посуда подходит для того, чтобы ее ставить на длительное время в холодильник.

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Редакция FoodOboz расскажет, в чем нельзя класть продукты в холодильник. Еда испортится.

Не используйте эти емкости для хранения продуктов в холодильнике

Посуда из алюминия и чугуна

Такая посуда может окисляться или покрываться ржавчиной. Поэтому он не подходит для продолжительного хранения в холодильнике.

Пакеты из полиэтилена

В пакеты из полиэтилена обычно кладут масло, колбасу, сыр. Но этого категорически нельзя делать. Внутри образуется конденсат и продукты начинают портиться. Лучше использовать для таких целей пергаментную бумагу.

Пластмассовые емкости

Для того, чтобы хранить продукты в контейнерах из пластмассы, на посуде должна быть специальная маркировка, обозначающая, что емкость подходит для холодильника. Это, например, вилка с ложкой.

Посуда из дерева

Для хранения в холодильнике деревянная посуда не подходит. Чрезмерная влага может спровоцировать то, что емкости могут разбухнуть и потерять форму. Особенно опасно, если на таких тарелках есть краска, которая может попасть в пищу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.