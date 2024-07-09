В чем нельзя ложить продукты в холодильник: еда испортится
Перед тем, как ложить продукты в холодильник, их нужно распределить по емкостям. Так еда будет лучше сохраняться. Но далеко не вся посуда подходит для того, чтобы ее ставить на длительное время в холодильник.
Редакция FoodOboz расскажет, в чем нельзя класть продукты в холодильник. Еда испортится.
Не используйте эти емкости для хранения продуктов в холодильнике
Посуда из алюминия и чугуна
Такая посуда может окисляться или покрываться ржавчиной. Поэтому он не подходит для продолжительного хранения в холодильнике.
Пакеты из полиэтилена
В пакеты из полиэтилена обычно кладут масло, колбасу, сыр. Но этого категорически нельзя делать. Внутри образуется конденсат и продукты начинают портиться. Лучше использовать для таких целей пергаментную бумагу.
Пластмассовые емкости
Для того, чтобы хранить продукты в контейнерах из пластмассы, на посуде должна быть специальная маркировка, обозначающая, что емкость подходит для холодильника. Это, например, вилка с ложкой.
Посуда из дерева
Для хранения в холодильнике деревянная посуда не подходит. Чрезмерная влага может спровоцировать то, что емкости могут разбухнуть и потерять форму. Особенно опасно, если на таких тарелках есть краска, которая может попасть в пищу.
Ранее OBOZ.UA сообщал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.