В чем нужно мариновать шашлык: советы от специалиста
Весна – сезон шашлыка, который можно готовить из разного мяса, самое важное – сделать удачный маринад, от которого зависит сочность и мягкость мяса. Очень часто мясо получается жестким и сухим, из-за неправильного маринада.
Мясной сомелье Ирина поделилась в Instagram полезными советами, как правильно мариновать разное мясо для шашлыка, чтобы оно было сочным и мягким.
1. В чем лучше всего мариновать телятину и говядину
Такое мясо любит лук, она придаст ему потрясающий аромат и уплотнит структуру.
Для маринада вас нужно взять: лук, оливковое масло, розмарин, чабрец, тархун.
2. В чем мариновать курицу
Для этого мяса подойдет маринад из натурального йогурта, цедры апельсина, перца чили и паприки.
3. В чем мариновать свинину
Мягкости такому мясу придаст маринад из крупной соли, оливкового масла, черного перца, чеснока.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, в чем нельзя мариновать шашлык, чтобы он не был жестким.