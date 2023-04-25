В чем нужно мариновать шашлык: советы от специалиста

Ирина Мельниченко
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2,2 т.
Шашлык из филе

Весна – сезон шашлыка, который можно готовить из разного мяса, самое важное – сделать удачный маринад, от которого зависит сочность и мягкость мяса. Очень часто мясо получается жестким и сухим, из-за неправильного маринада.

Как приготовить вкусный шашлык

Мясной сомелье Ирина поделилась в Instagram полезными советами, как правильно мариновать разное мясо для шашлыка, чтобы оно было сочным и мягким.

1. В чем лучше всего мариновать телятину и говядину 

Маринад с луком
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Такое мясо любит лук, она придаст ему потрясающий аромат и уплотнит структуру. 

Для маринада вас нужно взять: лук, оливковое масло, розмарин, чабрец, тархун. 

2. В чем мариновать курицу 

Маринад к шашлыку из курицы

Для этого мяса подойдет маринад из натурального йогурта, цедры апельсина, перца чили и паприки. 

3. В чем мариновать свинину 

Маринование шашлыка из свинины

Мягкости такому мясу придаст маринад из крупной соли, оливкового масла, черного перца, чеснока. 

Также на OBOZREVATEL сообщалось, в чем нельзя мариновать шашлык, чтобы он не был жестким. 

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