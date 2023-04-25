Весна – сезон шашлыка, который можно готовить из разного мяса, самое важное – сделать удачный маринад, от которого зависит сочность и мягкость мяса. Очень часто мясо получается жестким и сухим, из-за неправильного маринада.

Мясной сомелье Ирина поделилась в Instagram полезными советами, как правильно мариновать разное мясо для шашлыка, чтобы оно было сочным и мягким.

1. В чем лучше всего мариновать телятину и говядину

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Такое мясо любит лук, она придаст ему потрясающий аромат и уплотнит структуру.

Для маринада вас нужно взять: лук, оливковое масло, розмарин, чабрец, тархун.

2. В чем мариновать курицу

Для этого мяса подойдет маринад из натурального йогурта, цедры апельсина, перца чили и паприки.

3. В чем мариновать свинину

Мягкости такому мясу придаст маринад из крупной соли, оливкового масла, черного перца, чеснока.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, в чем нельзя мариновать шашлык, чтобы он не был жестким.