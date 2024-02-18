Картофель по-селянски – это идеальный гарнир к любому мясу и рыбе. А главная особенность такого блюда в том, что внутри кусочки становятся очень мягкими, а сверху образуется аппетитная хрустящая корочка. Для такого эффекта необходимо соблюдать особую технологию.

Идея приготовления идеального картофеля по-крестьянски опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Сначала картофель нужно 5 минут проварить и только после этого запекать.

Способ приготовления идеального картофеля по-крестьянски:

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1. Килограмм картофеля среднего размера хорошо промыть щеткой.

2. Отварить после закипания 5 минут.

3. Еще горячий картофель нарезать челноками, добавить специи: чесночную соль, картофель, копченую паприку (обязательно), соль, перец. 2-3 ст.л. оливкового масла.

4. Все хорошо перемешать и разложить картофель на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать при температуре 230 градусов 20 минут в хорошо разогретой духовке.

6. Для сметанного соуса смешать 3 ст.л. сметаны 20%, 2 ч.л. приправы "К соусу белому с чесноком", соль и лимонный сок по вкусу. Этот соус еще точно сочетается с белой рыбой или домашней шаурмой. Конечно, идеально подходит к любому картофелю.

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