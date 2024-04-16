Чтобы шашлык был действительно вкусным и сочным, важно выбрать не только правильный маринад, но и посуду, в которой мясо будет настаиваться. Для такого дела подходит далеко не весь материал. И часто, именно из-за неправильной миски, блюдо получается испорченным.

Редакция FoodOboz расскажет, в какой посуде нельзя мариновать шашлык. Следует учесть некоторые нюансы.

Какую посуду нельзя использовать для маринования шашлыка:

алюминиевый

медный

керамический

чугунный

В чем причина

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В маринаде для шашлыка, как правило, есть некоторые кислые компоненты. Это может быть томатный соус или лимонный сок, уксус. Все эти вещества вступают в реакцию с алюминием и медью. В результате, у мяса будет неприятный горький привкус.

Что касается керамики и чугуна – то дело чисто практичности. Емкости из такого материала очень быстро впитывают маринад. Затем посуду просто невозможно отмыть. К тому же, такие кастрюли или тарелки довольно тяжелые, и их можно легко разбить.

Какая посуда подходит лучше всего

Для того чтобы замариновать шашлык, выбирайте посуду из стекла или пластмассы. В этих материалах достаточно кислотности, они не реагируют на ингредиенты маринада и отлично отмываются.

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