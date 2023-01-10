В какую воду нельзя бросать макароны и почему: рассказываем, как правильно варить популярное блюдо

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
3,0 т.
Как правильно варить макароны

Макароны являются одним из самых простых, вкусных и бюджетных продуктов, которые можно готовить с маслом, рыбой, мясом, тушенкой, сыром, томатной пастой, мидиями. Но, даже такой простой продукт можно очень легко испортить, если его неправильно варить. 

Макароны по-флотски

Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные советы от кулинаров, как правильно и быстро сварить макароны, чтобы они не слипались, не были сырыми, но и не сильно разварились. 

Совет: очень важно – не бросать макароны в холодную воду, а только в кипящую! Если вы этого не сделать, макароны сразу слипнутся и будут не вкусными!

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Как правильно варить макароны

1. Добавьте немного растительного масла при варке 

Растительное масло 

Чтобы приготовить не слипшееся макароны, нужно взять вдвое больше воды, так они получатся мягкими, но не разварятся. А чтобы они в процессе варки не слиплись, просто добавьте в воду несколько чайных ложек растительного масла и хорошо перемешайте. 

2. Не накрывайте кастрюлю крышкой

Сколько варить макароны

Еще один способ благодаря которому макароны не будут слипаться при варке – просто не накрывайте кастрюлю крышкой. 

3. Добавьте сливочное масло

Сливочное масло

Готовые вареные макароны нужно подавать со сливочным маслом, чтобы они не слипались в тарелке. Но, очень важно добавлять не твердое масло, а комнатной температуры. 

Как вкусно приготовить макароны 

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