Вкуснее, чем мясо: запеченные отбивные из баклажанов в хрустящем кляре
Баклажаны – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусных теплых салатов, а также пряной икры на зиму и консервированных салатов. Еще их можно фаршировать, запекать, солить и мариновать.
Редакция FoodOboz делится рецептом баклажанных отбивных, которые будут вкуснее, чем мясо. Рецепт блюда был опубликован на странице "Giallozafferano" в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 шт.
Кляр:
- вода – 50 мл
- масло растительно – 30 мл
- кукурузная крупа мелкого помола – 1 ст. л.
- мука – 2-4 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- панировочные сухари – 5 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- сушеный чеснок – 1/2 ч. л.
- тмин – 1/4 ч. л.
- перец красный или черный – щепотка
Способ приготовления:
1. Баклажан порежьте кружочками.
2. Смешайте панировочные сухари с кукурузной мукой, специями.
3. Смешайте воду с маслом, соевым соусом, медом и специями.
4. Обмокните баклажаны в муку, далее в жидкую смесь из воды, далее в панировочные сухари с кукурузной мукой.
5. Выложите на противень, полейте маслом и запекайте 30-35 минут в духовке при 180 С.
Готовое блюдо будет вкусным в горячем и холодном виде!
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