Баклажаны – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусных теплых салатов, а также пряной икры на зиму и консервированных салатов. Еще их можно фаршировать, запекать, солить и мариновать.

Редакция FoodOboz делится рецептом баклажанных отбивных, которые будут вкуснее, чем мясо. Рецепт блюда был опубликован на странице "Giallozafferano" в Instagram.

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Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт.

Кляр:

вода – 50 мл

масло растительно – 30 мл

кукурузная крупа мелкого помола – 1 ст. л.

мука – 2-4 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

панировочные сухари – 5 ст. л.

мед – 1 ч. л.

сушеный чеснок – 1/2 ч. л.

тмин – 1/4 ч. л.

перец красный или черный – щепотка

Способ приготовления:

1. Баклажан порежьте кружочками.

2. Смешайте панировочные сухари с кукурузной мукой, специями.

3. Смешайте воду с маслом, соевым соусом, медом и специями.

4. Обмокните баклажаны в муку, далее в жидкую смесь из воды, далее в панировочные сухари с кукурузной мукой.

5. Выложите на противень, полейте маслом и запекайте 30-35 минут в духовке при 180 С.

Готовое блюдо будет вкусным в горячем и холодном виде!

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