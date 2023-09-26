Вкуснее, чем мясо: запеченные отбивные из баклажанов в хрустящем кляре

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,5 т.
Рецепт отбивных из баклажанов в кляре

Баклажаны – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусных теплых салатов, а также пряной икры на зиму и консервированных салатов. Еще их можно фаршировать, запекать, солить и мариновать.

Как из баклажанов приготовить отбивные

Редакция FoodOboz делится рецептом баклажанных отбивных, которые будут вкуснее, чем мясо. Рецепт блюда был опубликован на странице "Giallozafferano" в Instagram.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 шт.

Кляр:

  • вода – 50 мл
  • масло растительно – 30 мл
  • кукурузная крупа мелкого помола – 1 ст. л.
  • мука – 2-4 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • панировочные сухари – 5 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • сушеный чеснок – 1/2 ч. л.
  • тмин – 1/4 ч. л.
  • перец красный или черный – щепотка

Способ приготовления:

1. Баклажан порежьте кружочками.

Баклажаны для блюда

2. Смешайте панировочные сухари с кукурузной мукой, специями.

Панировка для баклажанов

3. Смешайте воду с маслом, соевым соусом, медом и специями.

Смесь из воды, масла и соевого соуса

4. Обмокните баклажаны в муку, далее в жидкую смесь из воды, далее в панировочные сухари с кукурузной мукой.

Приготовление блюда

5. Выложите на противень, полейте маслом и запекайте 30-35 минут в духовке при 180 С.

Сколько готовить блюдо

Готовое блюдо будет вкусным в горячем и холодном виде!

Готовые отбивные

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