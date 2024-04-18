Кулинарный мир не стоит на месте. Методы приготовления, а также ассортимент продуктов постоянно меняется. Поэтому, вполне возможно, что уже через несколько лет рацион людей перестанет походить на тот, что на сегодняшний день мы считаем привычным.

Согласно результатам исследований, также мнения придерживается достаточно много людей, пишет Mirror. Так, например, жители Великобритании уверены, что уже через несколько лет еду будут выращивать в лаборатории и выпускать в форме порошка.

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Такая пища, по мнению людей, будет разработана в соответствии с индивидуальными потребностями организма каждого. Такого мнения согласно результатам опроса придерживаются 55% британцев. Такое же количество считает, что еда в будущем может печататься на 3D-принтере.

Одновременно с этим, 55% опрашиваемых считают, что в течение следующего столетия пища станет гораздо более экологичной. Как оказалось, большинство людей, которые придерживаются принципов веганства и вегетарианства, делают это по экологическим причинам.

Кроме этого, существует мнение, что уже в ближайшие годы основным трендом для потребления в пищу станут водоросли. 16% опрашиваемых людей сказали, что с удовольствием введут в свой рацион этот продукт. Британцы ожидают, что самые большие изменения в области гастрономии будут введены в ближайшие 12 лет.

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