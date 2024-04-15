Волоханики – древнее украинское блюдо, которое готовится из двух видов картофеля и начинки, а подается за сметаной и зеленью. Это аутентичное блюдо достаточно похоже на цеппелины, но, все же, имеет много отличий.

Обычно волоханки готовили на Волыни. До сих пор в некоторых ресторанах того региона пытаются сохранить украинские традиции и блюда. Владимир Дзёбак, владелец одного из аутентичных ресторанов, рассказал журналисту Константину Грубичу, как нужно готовить волоханки. Об этом журналист написал в своем Facebook.

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Ингредиенты

Картофель сырой – 500 гр

Картофель вареный – 500 гр

Картофельный крахмал – 100 гр

Соль

Перец

Ингредиенты для начинки

Лук – 2 шт

Шампиньоны – 300 гр

Свиной бочек – 200 гр

Сметана – 50 гр

Масло для жарки

Способ приготовления

1.Отваренный картофель измельчаем на мясорубке.

2. Сырой картофель измельчаем на кухонном комбайне, или натираем на большой терке. Отжимаем сок.

3. Смешиваем оба вида картофеля, добавляем соль, перец и картофельный крахмал.

4. Лук нарезаем на маленькие кубики и обжариваем на сковороде с маслом до золотистого цвета.

5. Добавляем на сковороду мелко нарезанные шампиньоны, соль и перец. Снимаем с нагрева и даем остыть.

6. Свинину нарезаем на небольшие кубики и обжариваем на сковороде с маслом до образования шкварок.

7. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, чтобы закипела.

8. Смазываем руки маслом и формируем из картофельного теста шарики.

9. Немного прижимаем шарик и укладываем в него начинку. Снова формируем шарик.

10.Отправляем волоханики вариться в кипящую воду. Как только всплывут на поверхность – вынимаем из воды.

11. Подаем со сметаной, шкварками и зеленью.

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