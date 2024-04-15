Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

Эрика Ильина
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Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

Волоханики – древнее украинское блюдо, которое готовится из двух видов картофеля и начинки, а подается за сметаной и зеленью. Это аутентичное блюдо достаточно похоже на цеппелины, но, все же, имеет много отличий.

Обычно волоханки готовили на Волыни. До сих пор в некоторых ресторанах того региона пытаются сохранить украинские традиции и блюда. Владимир Дзёбак, владелец одного из аутентичных ресторанов, рассказал журналисту Константину Грубичу, как нужно готовить волоханки. Об этом журналист написал в своем Facebook.

Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана
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Ингредиенты

  • Картофель сырой – 500 гр
  • Картофель вареный – 500 гр
  • Картофельный крахмал – 100 гр
  • Соль
  • Перец

Ингредиенты для начинки

  • Лук – 2 шт
  • Шампиньоны – 300 гр
  • Свиной бочек – 200 гр
  • Сметана – 50 гр
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1.Отваренный картофель измельчаем на мясорубке.

Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

2. Сырой картофель измельчаем на кухонном комбайне, или натираем на большой терке. Отжимаем сок.

3. Смешиваем оба вида картофеля, добавляем соль, перец и картофельный крахмал.

Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

4. Лук нарезаем на маленькие кубики и обжариваем на сковороде с маслом до золотистого цвета.

5. Добавляем на сковороду мелко нарезанные шампиньоны, соль и перец. Снимаем с нагрева и даем остыть.

6. Свинину нарезаем на небольшие кубики и обжариваем на сковороде с маслом до образования шкварок.

Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

7. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, чтобы закипела.

8. Смазываем руки маслом и формируем из картофельного теста шарики.

Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

9. Немного прижимаем шарик и укладываем в него начинку. Снова формируем шарик.

Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

10.Отправляем волоханики вариться в кипящую воду. Как только всплывут на поверхность – вынимаем из воды.

11. Подаем со сметаной, шкварками и зеленью.

Волоханики: старинное волынское блюдо от владельца аутентичного ресторана

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