Все зависит от формы: эксперт рассказал, как правильно нарезать сыр

Миллионы людей во всем мире просто не представляют своей жизни без сыра. Они обожают различные виды этого продукта и постоянно присутствуют в их рационе. Также на любое застолье принято подавать сырные нарезки. Они служат не только великолепной закуской, но и украшением стола.

Видео дня

Как правильно нарезать сыр, чтобы он и смаковал и создавал праздничное настроение, в TikTok рассказали на канале Boarshead official. Оказывается, все зависит от формы этого продукта.

Вот, например, черред следует нарезать кубиками. Сначала отрезаем 2 см от общего куска сыра, затем разрезаем его пополам вдоль. Единственное, что остается – это нарезать полученные куски на кубики размером 1х1 см.

Головку сыра Бри разрезаем на 4 уровня чеснока, а затем каждую из них разделяем еще на 2. Если головка оказалась слишком большой, то можно продолжить разрезание частиц, пока треугольники не станут нужного размера.

А с Пармезаном вообще нет никаких проблем. Его не нужно резать. Просто берем острый нож и раскалываем сыр, образуя кусочки разной формы. Именно в таком виде этот продукт раскроет свой вкус целиком.

На OBOZ.UA есть и другие полезные советы: