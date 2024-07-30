Далеко не всегда удается приготовить идеальный омлет, ведь между очень жидким и пережаренным существует слишком тонкая грань. Для того чтобы блюдо получилось действительно успешным, следить нужно за температурой, техникой приготовления и, конечно же, временем.

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Кроме этого, необходимо следовать совету известного шеф-повара Джейми Оливера, который на своей странице в Facebook рассказал, как он готовит омлет. Как оказалось, в приготовлении этого блюда нет ничего сложного.

Оливер показал, как приготовить "сложенный" омлет, который он называет классикой. Речь идет о блинчике из яиц, который складывается пополам, а в середину выкладывается начинка по вкусу. Для того чтобы это блюдо было идеальным, необходимо достичь правильной консистенции жареных яиц.

Сначала Джейми решаем сделать начинку для омлета из грибов и лука. Он просто поджарил ее на сковороде, добавил чабрец, чеснок и немного сока лимона. Готовую начинку он выложил на салфетку, чтобы та впитала остатки масла.

А вот для приготовления самого яичного блинчика, Оливер взял три яйца, добавил к ним немного соли и тщательно сбил вилкой. Повар вылил смесь на холодную сковороду и стал равномерно распределять ее по всей поверхности. Далее включил нагрев и с помощью лопатки перемещал взбитые яйца так, чтобы они прожаривались равномерно.

Следующий шаг – перевернуть блинчик и добавить начинку. Ее следует выложить только на одну половину блина. Свободной частью накрываем начинку и слегка прижимаем. Через минуту переворачиваем на другую сторону и вскоре подаем к столу. Следуя этим советам, ваш омлет всегда получится идеальным.

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