В мире существует извечная проблема: как хранить остатки торта или пирога так, чтобы они не обветривались. Согласно наиболее распространенному методу, лучше всего сразу съесть весь пирог, и тогда не придется бороться с его обветриванием. Или остатки можно положить в герметический контейнер, хотя этот метод также не является полностью действенным.

Как правильно хранить остатки торта или пирога, чтобы они оставались свежими, разбирался Mirror.

Известный тиктокер Zwilling_usa показал, как разрезать торт, или пирог так, чтобы он оставался свежим. Для начала нужно Для начала разрежьте торт пополам примерно на дюйм от центра слева. Затем снова сделайте такой же надрез вправо, в зависимости от того, какого размера вы хотите получить. Посредине должен получиться длинный кусок, который нужно вытянуть и разрезать на порционные куски.

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Теперь мы можем соединить две части оставшегося торта и хранить его в герметичной емкости. А когда в следующий раз понадобится еще один кусок, следует повторить описанное выше действие.

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