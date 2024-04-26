При хранении хлеба хозяйки допускают много ошибок. Из-за этого довольно часто остатки хлеба или целая буханка просто выбрасываются в мусорку, ведь они покрылись плесенью, или стали твердыми.

Чтобы такого не происходило, нужно уметь правильно хранить хлеб. Как это делать, разбирался Mirror.

Маурицио Лео, пекарь и основатель The Perfect Loaf подчеркивает, что ни в коем случае нельзя хранить хлеб в холодильнике, ведь он зачерствеет намного быстрее, чем при комнатной температуре. Вместо этого метода эксперт предлагает воспользоваться другим, гораздо более действенным.

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Лучшим методом, по мнению эксперта, хранение хлеба в вощаной бумаге. Только там он останется таким же мягким, каким он вышел из печки. Вощая бумага включает в себя воск. Именно благодаря таким особенностям хлеб останется свежим в течение 7 дней, и не наберет у себя лишнюю влагу.

Лео также говорит, что вместо вощаной бумаги можно использовать и обычные бумажные полотенца. Но они действуют не столь хорошо, и срок хранения хлеба будет немного короче.

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