Вы неправильно хранили хлеб! Что делать, чтобы он оставался свежим до 7 дней: лайфхак

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
123
Вы неправильно хранили хлеб! Что делать, чтобы он оставался свежим до 7 дней: лайфхак

При хранении хлеба хозяйки допускают много ошибок. Из-за этого довольно часто остатки хлеба или целая буханка просто выбрасываются в мусорку, ведь они покрылись плесенью, или стали твердыми.

Чтобы такого не происходило, нужно уметь правильно хранить хлеб. Как это делать, разбирался Mirror.

Вы неправильно хранили хлеб! Что делать, чтобы он оставался свежим до 7 дней: лайфхак

Маурицио Лео, пекарь и основатель The Perfect Loaf подчеркивает, что ни в коем случае нельзя хранить хлеб в холодильнике, ведь он зачерствеет намного быстрее, чем при комнатной температуре. Вместо этого метода эксперт предлагает воспользоваться другим, гораздо более действенным.

Видео дня
Вы неправильно хранили хлеб! Что делать, чтобы он оставался свежим до 7 дней: лайфхак

Лучшим методом, по мнению эксперта, хранение хлеба в вощаной бумаге. Только там он останется таким же мягким, каким он вышел из печки. Вощая бумага включает в себя воск. Именно благодаря таким особенностям хлеб останется свежим в течение 7 дней, и не наберет у себя лишнюю влагу.

Вы неправильно хранили хлеб! Что делать, чтобы он оставался свежим до 7 дней: лайфхак

Лео также говорит, что вместо вощаной бумаги можно использовать и обычные бумажные полотенца. Но они действуют не столь хорошо, и срок хранения хлеба будет немного короче.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты