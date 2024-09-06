Морковь – это один из самых популярных овощей в мире. Его добавляют во время приготовления первых и основных блюд. Из него также производят десерты и красиво нарезают для украшения стола.

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Ну а для того, чтобы морковь не портилась и оставалась хрустящей в течение длительного времени, следует знать правильное место ее хранения. Где именно этот овощ будет свежим как можно дольше, в TikTok разбиралась пользовательница Давина Кохан.

Она также рассказала, что этот метод также отлично подходит для хранения сельдерея. Она также будет оставаться хрустящей в течение многих недель. Для воплощения этого способа в жизнь понадобится только контейнер с крышкой.

Морковь хорошо моем и чистим. Далее нарезаем ее на удобные куски, чтобы в дальнейшем было легко использовать для приготовления разнообразных блюд. В контейнер набираем воду и помещаем в нее овощи.

Единственное, что остается сделать – это закрыть контейнер крышкой и поместить его в холодильник. Теперь в любой момент вы можете воспользоваться хрустящей, свежей, чистой и уже нарезанной морковью.

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