Вы неправильно моете фрукты и овощи: объясняем, как это нужно делать

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Вы неправильно моете фрукты и овощи: объясняем, как это нужно делать

Казалось, о том, как мыть фрукты и овощи, знает каждый человек. Нет ничего проще, чем просто поставить продукты под проточную воду, а затем слить ее. Но такой процесс требует несколько больше манипуляций.

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Информацией о том, как правильно мыть фрукты и овощи, чтобы они были идеально чистыми и без бактерий, опубликовало издание Mirror. Есть несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание.

Вы неправильно моете фрукты и овощи: объясняем, как это нужно делать

Сейчас лето, поэтому фрукты и овощи есть в ежедневном рационе каждого человека, поэтому очень важно мыть свежие продукты перед употреблением, чтобы не подвергать свой организм опасности. Промиваючи фрукты и овощи, вы удалите любые пестициды, которые использовались при выращивании, а также любые жуки и грязь – это также гарантирует, что ваша еда будет без бактерий.

Вы неправильно моете фрукты и овощи: объясняем, как это нужно делать

Как подготовить продукты к приготовлению:

1. Перед тем, как помыть фрукты и овощи, удалите и выбросьте все испорченные участки. изменившие цвет и потемневшие. Если мыть продукты вместе с этим – есть риск распространения бактерий. Разнообразные листья, которые вы не будете употреблять, также нужно удалить.

Вы неправильно моете фрукты и овощи: объясняем, как это нужно делать

2. После этого опустите плоды под холодную проточную воду примерно на 30 секунд. Это касается даже фруктов, овощей, а также зелени, которые продавались в упаковке.

Вы неправильно моете фрукты и овощи: объясняем, как это нужно делать

1. Перед тем, как нарезать овощи или фрукты, очень тщательно помойте разделочную доску, чем и, конечно же, руки. Доску вообще лучше использовать отдельную. Овощи и фрукты очень поглощают разнообразные запахи и вкусы. Поэтому неудивительно, если яблоко будет со вкусом сырого мяса, если вы все нарезаете на одной поверхности.

Вы неправильно моете фрукты и овощи: объясняем, как это нужно делать

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