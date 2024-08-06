Казалось, о том, как мыть фрукты и овощи, знает каждый человек. Нет ничего проще, чем просто поставить продукты под проточную воду, а затем слить ее. Но такой процесс требует несколько больше манипуляций.

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Информацией о том, как правильно мыть фрукты и овощи, чтобы они были идеально чистыми и без бактерий, опубликовало издание Mirror. Есть несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание.

Сейчас лето, поэтому фрукты и овощи есть в ежедневном рационе каждого человека, поэтому очень важно мыть свежие продукты перед употреблением, чтобы не подвергать свой организм опасности. Промиваючи фрукты и овощи, вы удалите любые пестициды, которые использовались при выращивании, а также любые жуки и грязь – это также гарантирует, что ваша еда будет без бактерий.

Как подготовить продукты к приготовлению:

1. Перед тем, как помыть фрукты и овощи, удалите и выбросьте все испорченные участки. изменившие цвет и потемневшие. Если мыть продукты вместе с этим – есть риск распространения бактерий. Разнообразные листья, которые вы не будете употреблять, также нужно удалить.

2. После этого опустите плоды под холодную проточную воду примерно на 30 секунд. Это касается даже фруктов, овощей, а также зелени, которые продавались в упаковке.

1. Перед тем, как нарезать овощи или фрукты, очень тщательно помойте разделочную доску, чем и, конечно же, руки. Доску вообще лучше использовать отдельную. Овощи и фрукты очень поглощают разнообразные запахи и вкусы. Поэтому неудивительно, если яблоко будет со вкусом сырого мяса, если вы все нарезаете на одной поверхности.

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