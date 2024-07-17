По-видимому, вы уже заметили, что теперь некоторые крышечки на пластиковых бутылках не отделяются от них. Это сделано специально, чтобы помочь в переработке этого материала.

Видео дня

Такие крышечки имеют большой недостаток. Пить воду, когда они прикреплены на бутылке, довольно неудобно и даже опасно, ведь можно поцарапать губы. Но на самом деле все совсем не так. Нужно просто уметь правильно открывать бутылку. А как это сделать, в TikTok рассказал пользователь с ником davebold1, пишетThe Sun.

Для начала следует понимать, что такие изменения в производстве крышек к бутылкам призваны заботой об окружающей среде. Потребителю будет легче сдать на переработку сразу бутылку с крышкой, чем держать их отдельно друг от друга и стараться не потерять.

Новый дизайн крышек может сильно раздражать, если не уметь ими правильно пользоваться. Но, после того, как люди узнают этот метод, начинают получать истинное удовольствие от напитка, а также от заботы об окружающей среде.

Для того чтобы крышки такого типа не мешали пить жидкость из бутылки, нужно просто открутить, потянуть немного вверх и перевернуть вниз. Таким образом, вы больше никогда не потеряете крышку от пластиковой бутылки и сдадите ее цельной на переработку, а также не повредите собственное лицо во время питья жидкости из нее.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: