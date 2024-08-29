Независимо от того, насколько вы любите стейки или просто мясные блюда, следует знать определенные лайфхаки, которые существенно улучшают их вкус. От них зависит также мягкость приготовленного куска мяса, его структура и внешний вид.

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Как правильно готовить мясо так, чтобы его вкус поразил всех, разбирался Mirror. Теперь вы будете готовить его только так.

Так, например, перед тем как начать готовить куриное мясо, следует дать ему нагреться до комнатной температуры. Таким образом, мясо при термообработке будет прожариваться равномерно. В холодном мясе мышечные волокна все еще будут напряжены, что усложнит равномерное распределение тепла по мясу. Это может привести к тому, что мясо будет пережарено снаружи и недопечено внутри или даже подгорит.

Тем не менее, без холодильника мясо не должно находиться дольше двух часов. Это связано с риском развития вредных микробов. А в жаркий день, когда температура во дворе превышает 30 градусов, этот показатель уменьшается до одного часа.

Также есть отличный лайфхак по приготовлению бекона. Оказывается, чтобы правильно поджарить, бекон следует класть на холодную сковороду и только после этого включать нагрев. Включите огонь в среднее, позволяя бекону медленно готовиться. Когда он начнет становиться хрустящим, время от времени переворачивайте бекон для равномерного приготовления. Обычно на весь этот процесс нужно потратить около 15 минут.

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