Нет ничего лучше, чем в ужасную летнюю жару полакомиться прохладным мороженым. Оно не только охлаждает организм, но и доставляет гастрономическое удовольствие, поскольку очень вкусно.

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Как правильно есть мороженое, Mirror рассказала эксперт по этикету Люси Челленджер. Оказывается, даже при употреблении этого блюда следует знать правила этикета.

Экспертка отмечает, что для того, чтобы правильно есть мороженое, нужно приложить немало усилий. Тяжелее всего, говорит она, потреблять морожено, которое подается в рожке, поскольку именно оно, как правило, приводит наибольший беспорядок вокруг себя.

Как правильно есть мороженое в рожке

1.Сначала следует обвести языком вокруг ободка, чтобы забрать все лишние капли уже растаявшего мороженого.

2. Теперь делаем круговые движения языком, пока мороженое не сядет в рожок. Основное правило – никогда не кусать мороженое.

3. Если мороженое начинает выпадать из рожка, следует использовать язык, чтобы поставить его на место. Этот способ вполне приемлем и не выходит за рамки разрешенного этикета.

4. А вот когда мороженое станет на одном уровне с рожком, нужно начать понемногу откусывать вафлю. Это следует делать небольшими кусочками и очень осторожно.

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