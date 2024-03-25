Все мы уже привыкли, что морковь приобретает достаточно "печальный" внешний вид после термической обработки. Но, как оказалось, это происходит из-за неправильных методов ее приготовления.

Как пожарить морковь так, чтобы она не потеряла свою пользу, и приобрела красивый вид, разбирался Mirror, благодаря экспертке Розмари Гилл из Milk Street Kitchen.

Какой жир использовать

По словам Гилл, большинство людей неправильно подходят к приготовлению моркови еще с первого шага. Во время жарки моркови она рекомендует использовать сразу два вида жиров, а именно масло и оливковое масло, смешать в равных пропорциях. После приготовления в двух жирах, морковь станет более сладкой и получит невероятный ореховый аромат.

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Как правильно нарезать морковь

Лучше всего морковь нарезать на продолговатые продольные куски. Таким образом, она лучше будет держать форму, а также будет иметь большую площадь для карамелизации в двух видах масла, о которых говорилось выше.

Что добавить к моркови для лучшего вкуса

Если вы хотите, чтобы морковь, приготовленная на кухне, выглядела и вкусно, как будто она была сделана в ресторане, следует во время ее жарки добавить несколько кусков апельсина. Цитрус поможет раскрыться всем вкусам моркови.

Когда добавлять специи

Специи к моркови следует добавлять только тогда, когда овощ пройдет половину пути к готовности. В это время специи смогут не только полностью раскрыть свой вкус, но и идеально дополнить вкус карамелизированной в двух видах жиров моркови.

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