Очень досадно, когда собираешься приготовить вкусный ужин, а лежащий дома лук оказывается испорченным, ведь именно он является одной из основных составляющих всех блюд.

Видео дня

Однако если знать один простой трюк, лук будет сохраняться свежим в течение полугода и таких досадных ситуаций больше не будет повторяться. Как правильно хранить лук, чтобы он не покрывался плесенью и не гнил, в своем YouTube -канале рассказал Джерри Джеймс Стоун.

Джерри отметил, что лук плохо хранится при низких температурах, поэтому не стоит держать его в холодильнике. Именно в охлажденном виде лук впитывает всю влагу и очень быстро портится. Он лучше всего хранится в сухом, чуть прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Лучшее место для хранения лука – кухонный шкафчик, расположенный подальше от варочной поверхности, или кладовая, имеющая хороший обмен воздуха. Циркуляция воздуха чрезвычайно важна, ведь лук испускает много влаги. Кстати, именно по этой причине его не стоит держать рядом с картошкой, ведь последняя очень быстро испортится.

Еще одним важным моментом для хранения лука является емкость, в которой он хранится. Обязательно нужно извлекать лук из пластиковой упаковки, в котором он был приобретен, и не класть его в контейнеры из этого же материала. Лучше всего для хранения этого овоща подходит деревянный ящик.

На OBOZ.UA есть и другие полезные советы: