В мире существует большое количество сортов сыров, каждый из которых имеет своих ценителей. Но, независимо от того, хорошо ли вы разбираетесь в сырах или просто любите есть его на бутерброде, важно уметь правильно хранить этот продукт, чтобы он не портился.

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У каждого сорта есть уникальные потребности в хранении, чтобы он оставался таким же свежим, как и в день покупки. Как правильно хранить сыры, в TikTok показал пользователь с ником eatlean.

Мягкие сыры

Такие сорта сыров, как бри, камамбер и рикотта, относятся к мягким. Именно такой тип сыра портится гораздо быстрее другого. Хранить его нужно в пищевой пленке, предварительно сняв заводскую упаковку. Если ваш сыр был куплен в пластиковом контейнере, с него следует снять находящуюся под крышкой фольгу и заменить ее на пищевую пленку.

Блочный сыр

Сыр, продаваемый блоками, считается твердым. Его можно купить уже в готовом виде, или же попросить продавца отрезать от большой головки такое количество, как вам нужно. Чтобы сыр хранился дольше, следует просто завернуть его в пергамент, а края закрепить скотчем. Также важно написать дату его открытия.

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