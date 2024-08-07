Вы точно неправильно наливаете пиво: эксперт рассказал об одной хитрости

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Вы точно неправильно наливаете пиво: эксперт рассказал об одной хитрости

Уже давно не секрет, что пиво нужно уметь правильно наливать. Большинство людей считают, что это нужно делать, держа кружку под углом 45 градусов. И они ошибаются. На самом деле, есть совсем другой метод налива этого напитка, который считается правильным.

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Блогер с ником timthetankofficial в TikTok рассказал, как правильно наливать пиво в кружку. Если вы хотите получить действительно идеальный напиток, следует знать эту небольшую хитрость.

Вы точно неправильно наливаете пиво: эксперт рассказал об одной хитрости

Блогер говорит, что раньше он также наливал пиво в кружку, наклоняя его. Ему казалось, что так появляется небольшое количество пены и не получаются лишние газы. Однако, по его словам, этот метод неверен. Он предложил совсем другой способ, благодаря которому "вы будете меньше раздуты" после употребления напитка.

Вы точно неправильно наливаете пиво: эксперт рассказал об одной хитрости

Оказывается, все гораздо проще. Следует вылить половину порции в кружку, стоящую прямо, провоцируя образование пены. Когда пена исчезнет – доливаем остальное пиво.

Вы точно неправильно наливаете пиво: эксперт рассказал об одной хитрости

Теперь, если взять ложку и размешать ей пиво, большого пенообразования не произойдет, благодаря чему вкус напитка раскроется полностью, а организм не будет насыщен газами. Для примера блоггер сравнил два способа налива пива, и тот, что он рекомендует, действительно оказался более приемлемым.

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