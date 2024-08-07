Уже давно не секрет, что пиво нужно уметь правильно наливать. Большинство людей считают, что это нужно делать, держа кружку под углом 45 градусов. И они ошибаются. На самом деле, есть совсем другой метод налива этого напитка, который считается правильным.

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Блогер с ником timthetankofficial в TikTok рассказал, как правильно наливать пиво в кружку. Если вы хотите получить действительно идеальный напиток, следует знать эту небольшую хитрость.

Блогер говорит, что раньше он также наливал пиво в кружку, наклоняя его. Ему казалось, что так появляется небольшое количество пены и не получаются лишние газы. Однако, по его словам, этот метод неверен. Он предложил совсем другой способ, благодаря которому "вы будете меньше раздуты" после употребления напитка.

Оказывается, все гораздо проще. Следует вылить половину порции в кружку, стоящую прямо, провоцируя образование пены. Когда пена исчезнет – доливаем остальное пиво.

Теперь, если взять ложку и размешать ей пиво, большого пенообразования не произойдет, благодаря чему вкус напитка раскроется полностью, а организм не будет насыщен газами. Для примера блоггер сравнил два способа налива пива, и тот, что он рекомендует, действительно оказался более приемлемым.

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