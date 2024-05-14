В жаркую погоду многие просто мечтают отведать прохладного и вкусного пива. Кто-то пьет его залпом, а кто-то будет отписать крошечными глотками, пока пиво не станет теплым и потеряет свой вкус.

Грейс Дейли, старший бренд-менеджер Cruzcampo в Великобритании, точно знает, как правильно пить пиво. Об этом она рассказала Mirror.

Эксперт рекомендует пить пиво медленно, небольшими глотками, чтобы насладиться каждой его каплей и полностью почувствовать вкус. Кроме этого она посоветовала никогда не держать пиво в морозильной камере или так, чтобы на него попадали солнечные лучи.

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А еще, по словам Дэйли, существует правило 2020, которое в большей степени относится к вину. Согласно этому правилу, темное пиво следует охлаждать перед подачей в течение 20 минут, а светлое – наоборот, следует перестать охлаждать за 20 минут до подачи на стол. Только таким образом можно полностью раскрыть подлинный вкус пива.

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