Вы точно неправильно пили пиво! Эксперт рассказал, как нужно употреблять этот напиток

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Вы точно неправильно пили пиво! Эксперт рассказал, как нужно употреблять этот напиток

В жаркую погоду многие просто мечтают отведать прохладного и вкусного пива. Кто-то пьет его залпом, а кто-то будет отписать крошечными глотками, пока пиво не станет теплым и потеряет свой вкус.

Грейс Дейли, старший бренд-менеджер Cruzcampo в Великобритании, точно знает, как правильно пить пиво. Об этом она рассказала Mirror.

Вы точно неправильно пили пиво! Эксперт рассказал, как нужно употреблять этот напиток

Эксперт рекомендует пить пиво медленно, небольшими глотками, чтобы насладиться каждой его каплей и полностью почувствовать вкус. Кроме этого она посоветовала никогда не держать пиво в морозильной камере или так, чтобы на него попадали солнечные лучи.

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Вы точно неправильно пили пиво! Эксперт рассказал, как нужно употреблять этот напиток

А еще, по словам Дэйли, существует правило 2020, которое в большей степени относится к вину. Согласно этому правилу, темное пиво следует охлаждать перед подачей в течение 20 минут, а светлое – наоборот, следует перестать охлаждать за 20 минут до подачи на стол. Только таким образом можно полностью раскрыть подлинный вкус пива.

Вы точно неправильно пили пиво! Эксперт рассказал, как нужно употреблять этот напиток

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