Вы точно неправильно заполняете свой холодильник: названы лучшие места для продуктов

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Вы точно неправильно заполняете свой холодильник: названы лучшие места для продуктов

Возможно, вы никогда не задумывались над существованием правил распределения продуктов на полках холодильника. Но такие правила действительно существуют, и от них напрямую зависят сроки хранения продуктов.

Вы точно неправильно заполняете свой холодильник: названы лучшие места для продуктов

Как правильно разлагать продукты на полках холодильника разбирался The Sun, опираясь на опыт диетолога Бейли.

Верхняя полка

Вы точно неправильно заполняете свой холодильник: названы лучшие места для продуктов
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Верхняя полка холодильника предназначена для хранения остатков еды. Также там отлично хранятся разнообразные напитки. А еще на высокой полке холодильника должны храниться продукты, не требующие приготовления перед употреблением.

Средняя полка

Вы точно неправильно заполняете свой холодильник: названы лучшие места для продуктов

Эта зона холодильника считается постоянно холодной, а также той, температура в которой наиболее стабильна. Именно поэтому на ней нужно хранить яйца, творог, сметану и остальные кисломолочные и молочные продукты. Также на средней полке хранятся готовые блюда.

Нижняя полка

Вы точно неправильно заполняете свой холодильник: названы лучшие места для продуктов

На нижней полке холодильника следует хранить сырое мясо и рыбу. На этой же полке их принято размораживать после извлечения из морозильной камеры.

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