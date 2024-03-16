Возможно, вы никогда не задумывались над существованием правил распределения продуктов на полках холодильника. Но такие правила действительно существуют, и от них напрямую зависят сроки хранения продуктов.

Как правильно разлагать продукты на полках холодильника разбирался The Sun, опираясь на опыт диетолога Бейли.

Верхняя полка

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Верхняя полка холодильника предназначена для хранения остатков еды. Также там отлично хранятся разнообразные напитки. А еще на высокой полке холодильника должны храниться продукты, не требующие приготовления перед употреблением.

Средняя полка

Эта зона холодильника считается постоянно холодной, а также той, температура в которой наиболее стабильна. Именно поэтому на ней нужно хранить яйца, творог, сметану и остальные кисломолочные и молочные продукты. Также на средней полке хранятся готовые блюда.

Нижняя полка

На нижней полке холодильника следует хранить сырое мясо и рыбу. На этой же полке их принято размораживать после извлечения из морозильной камеры.

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