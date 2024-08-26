Яйца – это один из самых популярных продуктов, используемых для приготовления завтраков, выпечки, десертов и многих других блюд. Поэтому следует уметь правильно разбивать яйца, чтобы потом не тратить время на выемку скорлупы.

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Как освободить яйцо от его оболочки, рассказали эксперты по kitchn.com. Они продемонстрировали чрезвычайно удачный способ, благодаря которому у вас больше не будет проблем с разбиванием яиц.

Подавляющее большинство людей, чтобы разбить яйца, использует край миски, или сковородки. Естественно, это самый обычный способ освободить их от скорлупы, но он подразумевает заделку ее вовнутрь. Кроме того, бактерии на скорлупе могут попасть в само яйцо, а это слишком опасно, особенно если планируется приготовить его с жидким белком.

Эксперты уверяют, что хотя метод разбивания яйца о край миски является действенным и удобным, лучше его избегать. В качестве альтернативы они предлагают стучать яйца о плоскую поверхность. Далее они объясняют, что после того, как вы совершили первый разрыв на плоской поверхности, вам нужно осторожно вдавить большие пальцы в трещину, пока не сломаете внутреннюю мембрану. Затем осторожно разъедините обе стороны, чтобы яйцо ускользнуло в выбранную емкость.

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