Молодой картофель – это очень полезный и вкусный овощ, который можно готовить по-разному. Чаще ее отваривают и подают с зеленью и маслом. И, казалось бы, что сложно сварить картошку? Но даже здесь многие хозяйки допускают ошибки, которые портят прежде всего пользу овоща.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится двумя наиболее распространенными ошибками, которые не следует допускать, готовя молодой картофель.

Ошибка 1 – чистка

Прежде всего стоит отметить, что молодой картофель лучше не чистить от кожуры. Она еще совсем молодая, нежна и к тому же в ней содержится большая концентрация полезных витаминов и микроэлементов. Лучше всего в таком случае просто тщательно помыть картофель от загрязнений и сварить в мундире.

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Ошибка 2 – вода

Обычно картофель варят так: кладут овощи в кастрюлю, заливают холодной водой, ставят на огонь и доводят до готовности. Однако делать так нельзя. Опытные повара рекомендуют опускать картофель только в кипящую горячую воду. Только в таком случае можно сохранить всю пользу популярного летнего суперфуда.

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