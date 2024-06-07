Сладкий зеленый горошек – любимое блюдо многих детей и взрослых. Такой продукт часто есть просто ложкой. Но аккуратно это сделать выходит далеко не всегда, потому что горошек распадается и образуется беспорядок.

Поэтому для того, чтобы удобно есть горошек и не убирать потом беспорядок после него – воспользуйтесь следующими советами. Идеями поделилось изданием Mirror.

Не стоит набирать горох ложкой и подносить ко рту – горошинки сразу начнут падать и разлетаться по всем поверхностям. Лучше всего для такого продукта использовать вилку.

Как правильно есть горох

Вместо тыльной стороны ножа толкните горошину на зубцы вилки. Вы получите аккуратный набор горошинок, который можете съесть с легкостью.

Почему горох стоит есть с картофельным пюре

Это будет не только вкусно, но очень удобно. Картофельное пюре достаточно стойкое и держится кучи. Поэтому будет очень удобно, если положить в такой гарнир зеленый горох. Таким образом, он зафиксируется и не будет распадаться.

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