Вы точно ели горох неправильно: простой лайфхак, который исправит ситуацию

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Вы точно ели горох неправильно: простой лайфхак, который исправит ситуацию

Сладкий зеленый горошек – любимое блюдо многих детей и взрослых. Такой продукт часто есть просто ложкой. Но аккуратно это сделать выходит далеко не всегда, потому что горошек распадается и образуется беспорядок.

Поэтому для того, чтобы удобно есть горошек и не убирать потом беспорядок после него – воспользуйтесь следующими советами. Идеями поделилось изданием Mirror.

Вы точно ели горох неправильно: простой лайфхак, который исправит ситуацию

Не стоит набирать горох ложкой и подносить ко рту – горошинки сразу начнут падать и разлетаться по всем поверхностям. Лучше всего для такого продукта использовать вилку.

Как правильно есть горох

Вы точно ели горох неправильно: простой лайфхак, который исправит ситуацию

Вместо тыльной стороны ножа толкните горошину на зубцы вилки. Вы получите аккуратный набор горошинок, который можете съесть с легкостью.

Почему горох стоит есть с картофельным пюре

Вы точно ели горох неправильно: простой лайфхак, который исправит ситуацию

Это будет не только вкусно, но очень удобно. Картофельное пюре достаточно стойкое и держится кучи. Поэтому будет очень удобно, если положить в такой гарнир зеленый горох. Таким образом, он зафиксируется и не будет распадаться.

Вы точно ели горох неправильно: простой лайфхак, который исправит ситуацию

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