Лосось – это очень вкусная и полезная рыба. Однако готовить ее трудно, поскольку часто кусок рыбы получается слишком сухим.

Но благодаря советам известного шеф-повара Мэри Берри лосось всегда будет выходить очень сочным и вкусным. Как следует готовить этот вид рыбы, разбирался Mirror.

По словам шеф-повара, для того чтобы куски лосося получились сочными, в форме для запекания их необходимо положить друг возле друга. Благодаря этому простому трюку лосось останется сочным и сохранит в себе весь вкус.

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Кроме того, говорит Берри, приправлять лосось нужно непосредственно перед началом термической обработки, а не во время нее. Таким образом рыба получит более насыщенный вкус и сохранит в себе дополнительную влажность.

Готовность лосося следует определять по цвету мяса. Когда оно приобретет матово-розовый цвет, рыба будет готова. Важно не передержать ее во время термической обработки, ведь мясо может стать сухим.

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