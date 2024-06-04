Чеснок – это отличное дополнение ко многим блюдам. Такой ингредиент придает особую пикантность и пряность блюдам. Но многие люди совсем неправильно очищают такой продукт.

Советы о том, как правильно чистить чеснок, поделилось издание Mirror. Использовать продукт можно гораздо экономнее.

В приготовлении блюда обычно используют белые очищенные зубчики. Но шелуху выбрасывать не нужно – она полностью съедобная. К тому же, из него можно сделать универсальную приправу для чипсов.

Что нужно сделать

1. Собрать все шелухи чеснока

2. Промыть его в чистой воде.

3. Высушить чистым полотенцем.

4. Выложить шелуху на противень.

5. Отправить в духовку при температуре 160 градусов на пять минут.

6. Когда шелуха станет хрустящей – вынуть ее из духовки и поместить в блендер.

7. Взбить в мелкий порошок.

8. Смешать измельченную шелуху с солью, перцем, паприкой и порошком чили.

Этот прием можно адаптировать в соответствии с вашими вкусами, поэтому вы можете заменить порошок паприки и чили на любую комбинацию специй, которая вам нравится.

И если приготовление собственной приправы кажется слишком сложным, вы также можете приготовить домашний бульон после воскресного жаркого, используя шелуху чеснока и любые оставшиеся кости от мяса. Просто положите кожуру и кости в кастрюлю со специями, травами, овощами и водой и оставьте вариться на несколько часов, прежде чем процедить.

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