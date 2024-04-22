Большинство людей соблюдают правила, согласно которым белое вино нужно хранить в холодильнике, а красное – в шкафу.

Тем не менее, Хизер Муриэлло, нью-йоркский специалист по алкоголю утверждает, что лучше следовать совсем другому методу под названием "20/20", благодаря которому можно полюбить вино еще сильнее, пишет Mirror.

По словам эксперта, красное вино следует поместить в холодильник на 20 минут перед подачей на стол. Это поможет лучше раскрыть сложные вкусы вина. А вот белому вину наоборот нужно отдохнуть в течение 20 минут от холодильника, прежде чем оно попадет на стол.

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Красные и белые вина отличаются друг от друга не только типом винограда, из которого они сделаны, но и целым составом. Основное отличие заключается именно в разных процессах его создания. Красные сорта ферментируются с помощью виноградной кожуры и семян, в то время как белые чаще всего прессуются без этих компонентов.

Пользуясь правилом, можно подчеркнуть сухость и основной вкус вина. Поэтому если у вас нет специального винного холодильника, такого эффекта можно достичь и благодаря обычному холодильнику для хранения продуктов.

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