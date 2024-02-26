Большинство людей в магазине выбирают именно чайные пакетики. Их очень удобно заваривать, потому что листья не рассыпаются и затем не нужно вынимать остатки из чашки. Но пакетированный чай нужно уметь заваривать. Многие делают это неправильно.

Редакция FoodOboz расскажет об основных ошибках, которые допускают при приготовлении пакетированного чая. Напиток получится невкусным.

Не заливайте пакетик кипятком

Обычно чайный пакетик кладут в чашку, а затем заливают его водой, которая только что закипела. Но такой метод приготовления не даст полностью раскрыть вкус и аромат напитка. Пакетик должен хорошо "натянуть". Поэтому его нужно заливать теплой водой, а затем подождать 3-4 минуты.

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Не отжимайте чайный пакетик

Многие люди это действие выполняют на автомате. Но остатки жидкости в пакетике лучше не отжимать в чашку, потому что напиток будет горьким. Можно отжать лишнюю жидкость над раковиной, а затем выбросить.

Не используйте пакетик несколько раз

Если заваривать чай правильно (3-4 минуты в теплой воде), то одного пакетика хватит как раз. Уже второй раз это будет просто слегка окрашенная вода.

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