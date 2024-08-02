Вы жарите яичницу неправильно: главный секрет по приготовлению популярного блюда

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Вы жарите яичницу неправильно: главный секрет по приготовлению популярного блюда

Даже обычную яичницу очень легко испортить. Кушанье часто получается подгоревшим, плохо прожаривается и имеет не очень удачный вид. Но добиться идеальной консистенции и вкуса вам поможет один простой ингредиент.

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Секрет приготовления идеальной яичницы на сковородке опубликовало издание Mirror. Вам понадобится один очень простой ингредиент.

Вы жарите яичницу неправильно: главный секрет по приготовлению популярного блюда

Поначалу приготовление выглядит достаточно классическим. Нужно разогреть сковороду. Затем выложить на нее кусочек масла и растапливать его несколько секунд. Затем разбить яйцо.

Именно после этого нужно выполнить одно простое действие – добавить немного воды. Этот ингредиент сделает блюдо идеальным.

Вы жарите яичницу неправильно: главный секрет по приготовлению популярного блюда

Когда вы накроете яичницу крышкой она будто пропаривается. Жидкость улетучивается, а на сковороде остается очень нежное и не пересушенное блюдо.

Как готовит яичницу знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи

Вы жарите яичницу неправильно: главный секрет по приготовлению популярного блюда

1. Разбить яйца на ровную поверхность, прежде чем разбить их на сковородку.

2. Переложите яйцо на сковороду.

3. Посыпать сверху щепоткой соли и перца.

Вы жарите яичницу неправильно: главный секрет по приготовлению популярного блюда

4. Медленно увеличить огонь. Добавить каплю воды.

5. Нарезать сливочное масло на кусочки и разложить их вокруг яичницы.

6. Когда масло начинает пениться, оно готовит верхнюю часть яйца.

Вы жарите яичницу неправильно: главный секрет по приготовлению популярного блюда

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