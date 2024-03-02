Если вы заметили, что хлеб уже черствый и укусить его нельзя – не стоит выбрасывать продукт. Если для бутербродов он уже не подойдет – пригодится для других блюд. Вариантов применения немало.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно использовать черствый хлеб. Все очень просто.

Сделайте сухарики

Их можно добавлять в салаты, супы или есть просто как снек. Приготовьте просто с солью или сделайте чесночные.

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Панировочные сухари

Такая заготовка – это просто находка. Хлеб нужно измельчить в крошку и пересыпать в в емкость для хранения. Затем можно использовать для приготовления котлет, отбивных и других любимых блюд.

Гренки

Если поместить кусочки хлеба в яичную массу – их можно пожарить. Выйдут вкусные гренки для завтрака, которые отлично сочетаются с отварным яйцом и крем-сыром.

Из такого хлеба можно сделать даже оладьи

Белый хлеб можно замочить в молоке. Его нужно сочетать с мукой, яйцом и натертыми яблоками. Из такого теста получаются очень вкусные сладкие оладьи. Обязательно добавьте к ним сметану.

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