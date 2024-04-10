Отдых на природе невозможен без аппетитного шашлыка. Его вкусно соединить со свежими овощами и всевозможными соусами. Но далеко не из всего мяса получается действительно вкусный и сочный шашлык – нужно знать, что лучше выбрать.

В этом помогут разобраться продавцы Хмельницкого центрального рынка, которые уже приступили к активному сезону продаж мяса для барбекю. Сюжет опубликовал телеканал Первый Подольский на YouTube.

Из свинины продавцы всегда советуют выбирать именно ошеек – такая часть считается лучшей для приготовления вкусного и сочного шашлыка, потому что здесь совсем нет жилок или хрящей. Также это может быть задняя часть или лопатки.

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Говядина – также отличное мясо для жарки на природе

По словам продавцов, говядина совсем не уступает другим видам мяса. Меньше всего жил и пленочек именно в задней части.

О птице тоже не стоит забывать. Для барбекю отлично подходят перепелки. Их лучше жарить на решетке. Если говорить о курице, то здесь следует остановиться на голенях или четвертинках, крыльях.

Продавцы отмечают, что для того, чтобы шашлык получился действительно вкусным и сочным – мясо нужно оставлять в маринаде хотя бы несколько часов, независимо от того, какую именно тушку или часть вы выбрали.

По словам продавцов, после зимы цена немного упала, но в связи с шашлычным сезоном спрос на продукт растет, так что цена может повыситься.

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