Завтрак – это тот прием пищи, на приготовление которого отведено меньше всего времени. Вот, например, британцы чаще всего выбирают для завтрака тосты с яичницей, выложенной сверху. Это блюдо получается вкусным, питательным и дарит заряд бодрости в течение дня.

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Недавно звездный шеф-повар Джейми Оливер заявил, что большинство людей готовят яичницу неправильно. А вот как сделать ее идеальной, он рассказал Mirror.

Эксперт утверждает, что для приготовления настоящей яичницы не понадобятся ни сливки, ни молоко. Он также рекомендует использовать именно домашние яйца, а не те, что можно встретить на полках супермаркетов. Из них, говорит Оливер, получается самая вкусная яичница.

Яйца следует взбить в глубокой емкости с щепоткой соли. В кастрюле растапливаем хороший кусок сливочного масла и выливаем яичную смесь. Перемешиваем каждые 5 секунд, придавая движениям яичные нужной формы. Помните, что яйца следует убрать из кастрюли сразу после завершения их приготовления, ведь она остается горячей и еда в ней продолжает готовиться.

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