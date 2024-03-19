Зачем и когда добавлять сахар к печени: эффект вас поразит
В приготовлении печени есть несколько нюансов. Первый – это выраженный горький привкус продукта, с которым трудно бороться. Второй – серый и непривлекательный цвет мяса после тушения или жарки. Поэтому для того, чтобы решить все эти проблемы и отведать действительно вкусный продукт – воспользуйтесь следующими советами.
Идея приготовления жареной телячьей печени опубликована на странице фудблогера Виктории Гринишиной (vira_grynyshyna) в Instagram. Мясо получится очень мягким и сочным.
Как избавиться от горького вкуса
Чтобы печень не была горькой, ее нужно замариновать в молоке с содой. К тому же эти компоненты сделают жесткое мясо очень мягким.
Для чего добавлять сахар
Сахар в печень нужно добавить уже во время жарки. Он образует аппетитную карамельную корку сверху и мясо не будет серым.
Ингредиенты:
- печень телячья
- молоко
- сода
- соль
- сахар
- смесь перцев
- мука для панировки и масло для жарки
Способ приготовления:
1. Печень нарезать на кусочки (не тонкие и не толстые – около 1,5 см).
2. Немного отразить.
3. Посыпать содой.
4. Залить молоком.
5. Мариновать печень не менее 20 минут, а желательно даже сутки.
6. После маринования в молоке и соде обвалять каждый кусочек в муке и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.
7. Посолить и обязательно посыпать сахаром, поперчить.
8. Обжарить с обеих сторон.
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