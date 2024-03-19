В приготовлении печени есть несколько нюансов. Первый – это выраженный горький привкус продукта, с которым трудно бороться. Второй – серый и непривлекательный цвет мяса после тушения или жарки. Поэтому для того, чтобы решить все эти проблемы и отведать действительно вкусный продукт – воспользуйтесь следующими советами.

Идея приготовления жареной телячьей печени опубликована на странице фудблогера Виктории Гринишиной (vira_grynyshyna) в Instagram. Мясо получится очень мягким и сочным.

Как избавиться от горького вкуса

Чтобы печень не была горькой, ее нужно замариновать в молоке с содой. К тому же эти компоненты сделают жесткое мясо очень мягким.

Для чего добавлять сахар

Сахар в печень нужно добавить уже во время жарки. Он образует аппетитную карамельную корку сверху и мясо не будет серым.

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Ингредиенты:

печень телячья

молоко

сода

соль

сахар

смесь перцев

мука для панировки и масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень нарезать на кусочки (не тонкие и не толстые – около 1,5 см).

2. Немного отразить.

3. Посыпать содой.

4. Залить молоком.

5. Мариновать печень не менее 20 минут, а желательно даже сутки.

6. После маринования в молоке и соде обвалять каждый кусочек в муке и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

7. Посолить и обязательно посыпать сахаром, поперчить.

8. Обжарить с обеих сторон.

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