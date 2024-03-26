Яйца, по мнению специалистов, являются очень ценным и полезным продуктом, который может быть основой для приготовления многих блюд. Но, есть их лучше всего не в жареном, а вареном виде, при этом желток должен быть жидким.

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком от кулинаров, которые объяснили, зачем класть спички в воду при варке яиц.

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По мнению кулинаров именно спички помогают предотвратить трещины в скорлупе. А еще важно отметить, что использование спичек делает яичный белок более нежным и мягким.

Как правильно добавлять спички в воду

На каждое яйцо возьмите по 5-10 спичек, обязательно обрежьте серные головки, далее залейте яйца водой. Вода должна полностью покрывать яйца, после добавьте спички в кастрюлю и варите яйца до желаемой консистенции.

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