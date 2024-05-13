Мясные отбивные готовятся очень быстро и просто и, это их главное преимущество перед другими мясными блюдами. Очень важно – выбрать правильно мясо для блюда, а также сделать кляр.

Кулинар поделилась в Instagram полезными советами и лайфхаками, как приготовить сочные и мягкие отбивные.

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Минеральная вода

Отбейте мясо и залейте его минеральной водой, добавьте специи, соль и маринуйте минимум час. Минеральная вода размягчит волокна мяса.

Много чеснока

Он придаст мясу очень приятный аромат и вкус. Нужно его просто натереть мелко, добавить в минеральную воду и в кляр.

Яичный кляр

Самый удачный и вкусный кляр – яичный. Стоит всего лишь хорошо взбить яйца с солью, можно добавить майонез, обязательно муку.

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