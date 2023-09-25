Хрен – это зеленый корнеплод, имеющий интенсивный, пряный и острый привкус. Его часто добавляют в заготовки – маринованные помидоры или огурцы, а также готовят домашний соус. Стоит отметить, что наши бабушки использовали хрен в квашеной капусте, но современные хозяйки, узнав об этом, снизывают плечами. Но зря.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, зачем в квашеную капусту добавлять хрен.

Следовательно, весь секрет использования хрена в квашеной капусте кроется в его вкусовых свойствах. Дело в том, что зелень имеет одновременно сильный и острый привкус, который прекрасно дополняет кислинку капусты и балансирует общий вкус блюда. Кроме этого, заготовка с хреном будет иметь просто неповторимый аромат.

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Данный овощ чрезвычайно полезен, ведь содержит в себе большое количество витамина С. К тому же в нем есть соединения, оказывающие противовоспалительное действие и уменьшающие воспаление.

Хрен в квашеной капусте выполняет роль природного консерванта. Это источник особых веществ, препятствующих размножению вредных бактерий и, соответственно, брожению. В конце концов такой овощ помогает продлить срок годности капусты.

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