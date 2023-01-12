Казалось бы, что сварить пельмени – это самый простой этап приготовления полуфабрикатов. Но часто бывают ситуации, когда в процессе пельмени начинают лопать и развариваться, а из вкусного остается только начинка. Особенно это касается замороженных пельменей.

Опытные хозяйки уверяют, что перед тем как начать варить такие полуфабрикаты, их нужно замочить. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему этот этап так важен и как он может сделать блюдо вкуснее.

Следовательно, замороженные пельмени советуют замачивать в прохладной воде на 2-3 минуты перед варкой. Говорят, такой способ поможет спасти их. Это также позволит им осторожно разморозиться и равномерно приготовиться. В то же время, долго размораживать продукт не стоит – в процессе приготовления начинка будет вываливаться.

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Также существует еще один момент в приготовлении замороженных пельменей, который не следует пропускать. А именно – бросать их в кипящую воду. Замороженные пельмени сами по себе сухие и не пластичные. Поэтому, бросив их в кипящую воду, вы только усугубляете ситуацию – они начинают лопать, развариваться и слипаться.

Для того чтобы избежать неприятных последствий, бросать пельмени нужно не в кипяток, а в обычную горячую воду. Впрочем, бывает разное и если пельмени уже в кипятке, то не беспокойтесь и добавьте в кастрюлю стакан холодной воды.

Такой лайфхак поможет стабилизировать температуру воды и пельмени сохранят свою форму и структуру.

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