Пшенная каша – это очень полезная, вкусная и сытная крупа, которую можно удачно сочетать со шкварками, котлетами, тефтелями и салатами. Но часто случается так, что в готовом виде каша начинает неприятно горчить.

Одна из причин, почему так случается, состоит в ненадлежащей подготовке крупы. Опытные хозяйки знают, что пшено перед варкой нужно обязательно промывать. Делать это следует не холодной, а горячей водой. Именно кипяток помогает устранить горчинку и дополнительно смыть мусор. Промывать пшено нужно до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной.

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Редакция FoodOboz также собрала информацию и выяснила, что пшено можно не только промывать, но и обжаривать. Уверяют, что такой способ действует гораздо лучше.

Дело в том, что пшено по сравнению с другими крупами сохраняется всего несколько лет, дальше начинает появляться горечь. И именно в таком случае ее лучше всего убирать путем обжаривания.

Также в процессе приготовления крупы нужно помнить о таких важных нюансах :

Пшено следует варить не до готовности, а до полуготовности.

Если вы варите пшено на воде, то воду в процессе приготовления советуют менять несколько раз.

Когда пшено сварится, не спешите открывать крышку – дайте крупе настояться.

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